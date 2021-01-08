نائب المستشارة الألمانية يمهد لتغيير خطة التعامل مع كورونا

هيأ نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس مواطني بلاده لمزيد من التغييرات المحتملة التي تقوم بها الحكومة الألمانية في مسار مكافحة كورونا.

وقال شولتس على هامش اجتماع مجموعة برلمانية، اليوم الجمعة، في برلين إنه لا يمكن لأحد أن يقول في هذه المرحلة ما الذي ما يزال يتعين على السلطات القيام به خلال الأيام والاسابيع والأشهر المقبلة لمكافحة الوباء.

كان رئيس وزراء ولاية تورينجن بودو راميلوف تحدث سلبيا عن مزيد من القيود بعيدة المدى في مكافحة فيروس كورونا.

وقال راميلوف صاحب الاتجاه اليساري في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" إن التمديد الدائم للإجراءات الفردية والتي لم تؤد بشكل عام إلى إضعاف الفيروس هي طريقة مكلفة وخاطئة.

ومن جهته دافع شولتس عن هذه الإجراءات قائلا: "بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الإصابات فقد كان من الصواب أن نحاول العمل بتدابير أقوى لمكافحة الوباء"، مضيفا القول إن الإجراءات السابقة لم تعد كافية بسبب ارتفاع عدد الإصابات ومعدلات الوفيات.

وأيد شولتس ثقافة التواصل المفتوح وبشكل دائم لمناقشة الأمر، مبينا أن الجميع تأثر بهذه القيود، ومن ثم فإن مناقشة الإجراءات من جانب الجميع ضرورية.