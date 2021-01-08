 النرويج تقترح مشروع قانون لفرض حظر التجول كأداة ممكنة لمكافحة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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النرويج تقترح مشروع قانون لفرض حظر التجول كأداة ممكنة لمكافحة فيروس كورونا

الكورونا في النرويج - ارشيفية
الكورونا في النرويج - ارشيفية
أوسلو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:43 م
اقترحت النرويج مشروع قانون لمنحها السلطة لفرض حظر التجول إذا انتشر فيروس كورونا المستجدالمسبب لمرض (كوفيد-19) وأصبح خارج نطاق السيطرة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة العدل والاستعداد للطوارئ اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في البيان، إن الاقتراح، الذي نُشر كوثيقة تشاورية قبل إجراء أي تغيير في التشريع، سوف يستخدم باعتباره إجراء لمكافحة العدوى فقط في أقصى الظروف المتعلقة بالفيروس الفتاك.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة العدل النرويجية مونيكا مايلاند القول: "حتى الآن، تجنبنا لحسن الحظ الإجراءات الأكثر دراماتيكية في النرويج، مثل الإغلاق الكامل للأعمال التجارية في المجتمع وحظر التجول".

وأضافت "لكن إذا تبين ان مثل هذه الإجراءات أصبحت ضرورية، فمن المهم أن يكون لدينا  الأدوات التي نحتاجها".

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