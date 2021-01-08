إقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية مختص بالشأن الإيراني دعا إلى رحيل ترامب

أقال البيت الأبيض مستشارا بوزارة الخارجية مختصا بالشأن الإيراني بعدما عبر في تغريدة على "توتير" عن غضبه من حادثة اقتحام مبنى الكونغرس، وقال إن الرئيس دونالد ترامب "ينبغي أن يرحل".

وقال مسؤول مطلع في البيت الأبيض إنه تم إخطار غابرييل نورونا يوم الخميس بإقالته.

واتهم نورونا الرئيس في تغريدة مساء يوم الأربعاء، بتحريض الحشد الغاضب، وقال إنه لم يعد مؤهلا للمنصب، في انتقاد علني نادر للرئيس من جانب مسؤول بالإدارة.

وقال في تغريدة على "تويتر": "حرض الرئيس ترامب غوغاء متمردين هاجموا مبنى الكونغرس اليوم. لا يزال ينتهز كل فرصة لتعطيل الانتقال السلمي للسلطة. تلك الأفعال تهدد ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترامب غير مؤهل على الإطلاق للبقاء في المنصب، وينبغي أن يرحل".

ونورونا مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران وتخضع مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو.