«عمر هاشم»لرجال الأعمال: مدوا أيديكم للفقراء الذين لا يجدون دواءً

وجه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، رسائل إلى أصحاب المستشفيات وأصحاب الأموال ورجال الأعمال، وقال مدوا أيديكم للفقراء المرضى الذين لا يجدون الدواء ولا يستطيعون العلاج، مدوا أيديكم إليهم واعطفوا عليهم
وأضاف خلال خطبة الجمعة، بالجامع الأزهر: "اعلموا أن المريض معه ربه: مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟.
وأوضح: "وجد ربنا عند المريض لمجرد أن يعود المريض، فما بالك بمن يمد له يد المساعدة وإنا لنعلم أطباء كرماء يعالجون المرضى ويأتون لهم بالدواء فاللهم أكرمهم وكل من يكرم المرضى والفقراء".