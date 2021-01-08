«عمر هاشم»لرجال الأعمال: مدوا أيديكم للفقراء الذين لا يجدون دواءً

وجه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، رسائل إلى أصحاب المستشفيات وأصحاب الأموال ورجال الأعمال، وقال مدوا أيديكم للفقراء ‏المرضى الذين لا ‏يجدون الدواء ولا يستطيعون العلاج، مدوا أيديكم إليهم واعطفوا عليهم

وأضاف خلال خطبة الجمعة، بالجامع الأزهر: "اعلموا أن ‏المريض معه ربه: مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن ‏عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟.

وأوضح: "وجد ربنا عند المريض لمجرد أن ‏يعود المريض، فما بالك بمن يمد له يد المساعدة وإنا لنعلم أطباء كرماء يعالجون المرضى ويأتون لهم ‏بالدواء فاللهم أكرمهم وكل من يكرم المرضى والفقراء".