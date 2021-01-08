محافظ جنوب سيناء يشيد بارتفاع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المدينة، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة معدلات ونسب التنفيذ بمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الخدمات، و أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد.

وأشاد المحافظ بارتفاع نسب التنفيذ بالمشروعات، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، مع مراعاة المواصفات والشروط، و اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مواقع العمل.

وقال المحافظ إنه جاري تطوير طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول 2 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، ويتضمن الطريق على اتجاهين وممشى على جانبي الطريق، بالإضافة لأعمال إنارة وتجميل وتخطيط الطريق، وذلك ضمن أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد.

وأوضح المحافظ أنه جاري إنشاء ممشى سياحي بهضبة أم السيد، يطل على البحر بطول 2 كيلو مترات، وإنشاء مشايات على جانبي الممشى، بالإضافة إلى إنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كيلو متر.