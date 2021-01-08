 تونس تتفق مع النقد الدولي على وضع برنامج إصلاح اقتصادي يتناسب مع إمكانياتها - بوابة الشروق
الجمعة 8 يناير 2021 10:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

تونس تتفق مع النقد الدولي على وضع برنامج إصلاح اقتصادي يتناسب مع إمكانياتها

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:38 م

اتفق رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء اليوم الجمعة، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات اقتصادية يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية.

واعتبر المشيشي، خلال اجتماع عقد، مع صندوق النقد الدولي، عبر تقنية التواصل، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، أن الوقت قد حان للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها تونس.

وأبرز أن تونس تربطها علاقة استراتيجية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا استعداد الحكومة للانطلاق الفعلي في مسار الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها التونسيون طيلة عشر سنوات.

ومن جانبها، أشارت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أهمية مكانة تونس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لدى هذه المؤسسة المالية الدولية والتزامها بمجمل تعهداتها، مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك