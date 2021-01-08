اعتقال رجل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في نيويورك

اعتقلت الشرطة رجلا مسلحا، فتح النار داخل غرفة طوارئ في مستشفى "ميموريال سلوان كيتيرينج" في نيويورك، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولي تطبيق قانون لم يتم الكشف عن هويتهم.

وكان الرجل المسلح قد حصن نفسه داخل دورة مياه بالمستشفى، حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حسب التقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أنه أطلق خمسة أو ستة أعيرة نارية قبل أن يحصن نفسه داخل دورة المياه بالمستشفى.

وذكر القسم الإداري الـ19 لشرطة نيويورك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه يجرى تحقيق نشط من قبل الشرطة في المستشفى.