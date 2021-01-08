بناء آلاف المقابر الجديدة في البرازيل على خلفية وفيات كورونا

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تعتزم مدينة ماناوس الواقعة في منطقة الأمازون البرازيلية حفر 22 ألف مقبرة جديدة للحيلولة دون انهيار نظام الدفن بعد زيادة الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وقال ديفيد ألمايدا رئيس بلدية ماناوس عاصمة ولاية الأمازون البرازيلية للتلفزيون المحلي "بورن ديا أمازونيا" اليوم الجمعة إن البناء سيبدأ "في الأيام المقبلة".

وأضاف ألمايدا قائلا: "علينا استخدام المساحة المتوافرة لدينا وسنعمل على جعل المقبرة رأسية".

وكانت مقبرة سيميتيريو دو تراوما واحدة من المقابر التي تم فيها وضع مقابر جماعية في البرازيل خلال الموجة الأولى من وباء كورونا في ربيع 2020.

وأوضح ألمايدا أن عدد وفيات كورونا في البرازيل وصل يوم أمس الخميس إلى 200 ألف حالة.

ويمكن الآن أن يعود سيناريو العام الماضي حسب اعتقاد ألمايدا، حيث وصلت طاقة استيعاب المسشفيات والمقابر عندئذ حدودها القصوى.

في الوقت نفسه لا تزال البرازيل وهي أكبر دول أمريكا اللاتينية بدون حملة تطعيم للسكان.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من شأن فيروس كورونا لأول مرة وما يزال يشكك في جدوى اللقاح.