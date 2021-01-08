عبدالحميد بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش استعدادا للزمالك

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها غدا السبت على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة طلائع الجيش كالتالي:

"محمد بسام، محمد شعبان، أحمد سمير، فرانك استيفن، محمد شحاتة، حسين السيد، أحمد علاء، عمرو مرعي، ناصر منسي، خالد سطوحي، إسلام جمال، علي الفيل، مهند لاشين، إبراهيما كونيه، إسلام محارب، عمرو جمال، مصطفى جمال السيسي، زولا، محمد ناصف".

وشهدت قائمة طلائع الجيش استبعاد كلا من: "أحمد هاني، توني جوميز، مصطفى محمود، محمد سمير، محمود عاطف، حسن مجدي، الزناري، علي الزاهدي، حسام إيفونا، أحمد سالم".

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة.

ويعكف عبد الحميد بسيوني، على تحقيق الفوز أمام الزمالك خاصة أنها المباراة الأولى له في منصب المدير الفني بعد رحيل طارق العشري المدير الفني السابق للفريق.