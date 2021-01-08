مجلس كفر الزيات يعلن إزالة غرزة بجوار محطة مياه الشرب

أعلن مجلس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة محمد صلاح فرحات، تنفيذ قرار إزالة غرزة خلف محطه مياه على كورنيش النيل فرع رشيد.



الجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فرع كفرالزيات، تقدمت بعدة شكاوى إلى محافظ الغربية لتضررها من وجود غرزة وبؤرة خلف سور محطة مياه البحر بمدينة كفرالزيات، وتقديم القائمين عليها الشيشة وبعض الممنوعات بها للمترددين عليها مما يعد خطرا كبيرا على سلامة مياه الشرب بالمحطة لكونها خلف سور المحطة مباشرة ومطلة على نهر النيل، فضلا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وقرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكليف رئيس مدينة كفرالزيات بسرعة إزالتها ومصادرة كل المضبوطات بها وتحرير محضر للقائم عليها وإعادة المكان إلى طبيعته.