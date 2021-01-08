لبنان يسجل 5 آلاف و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 5 آلاف و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 210 آلاف و139 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان، اليوم- إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1570 حالة.



وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 28 ألفا و688 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.