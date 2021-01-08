«سنوات الجامعة العربية» و «في إثر عنايات الزيات» و«حكايات العمر كله»، ثلاثة كتب تنتمى لأدب السيرة الذاتية، لثلاثة كٌتاب لعبوا دورًا هامًا في النواحي السياسية والثقافية والفنية العربية. أختارتهم سلسلة مكتبات ديوان لأفضل كتب في «السيرة الذاتية» والأكثر مبيعًا خلال العام 2020.

في السطور التالية ترصد الشروق عوالم الكتب الثلاثة:

♦ «سنوات الجامعة العربية».. شهادت موثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينًا عامًّا للجامعة

يقدم الدبلوماسي عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في كتاب «سنوات الجامعة العربية» الصادر حديثًا عن دار الشروق، والكتاب هو الجزء الثاني من سيرته الذاتية «كتابيه». شهادته الموثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011؛ حيث يصطحب القارئ إلى الجلسات المغلقة والساخنة في القمم العربية المختلفة، ويجلسك بين الملوك والرؤساء من خلال محاضر هذه الجلسات.

الكتاب يتضمن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في اللحظات الحرجة التي مرَّت على العالم العربي من حروب وخلافات وانقسامات سياسية؛ ليسمع ويشاهد ويتطلع القارئ بنفسه على رؤية جميع القادة في القضايا والأزمات التي عاشها العالم العربي في عشرية خطيرة ومفصلية من تاريخنا العربي الحديث.

♦ «فى أثر عنايات الزيات».. الموت كوسيلة وحيدة للنجاة

من مصادفة قادت الشاعرة إيمان مرسال، لقراءة رواية «الحب والصمت» للكاتبة عنايات الزيات، ومعلومة تتمثل فى أن المؤلفة انتحرت بمسكنها قبل نصف قرنِ من الزمان، اشتعل فضول إيمان مرسال، لمعرفة قصة الانتحار الغامضة تلك، وبالبحث عن أرشيف «الزيات»، تكتشف أنه قد دُمر.

ومن تلك النقطة تأخذ قرارها بتتبع أثر عنايات الزيات لتبدأ بجمع أخبارها من قصاصات الجرائد والمجلات. وتنسج ملامح حياتها من أقوال الجيران والأصدقاء، فتتعرف على سيرتها الذاتية بشكل دقيق، وتتبين صورة العالم الذى قادها إلى الانتحار، متخلية عن أحلامها وكتابتها وابنها وعالمها وتترك الحياة وتقرر أن تموت! ولتوثق كل ذلك بلغة بديعة وسرد شديد الذكاء فى كتابها تقدم إيمان مرسال فى كتابها، نمطا أدبيا جديدا يجمع ما بين السيرة الذاتية والتخييل والاستقصاء الصحفى والمقال.

♦ «حكايات العمر كله» .. نصف قرن من الفن والسياسة

يكشف الفنان سمير صبري فى الكتاب كواليس نصف قرن من الفن والسياسة، ويتناول خلاله أسرار زواج أم كلثوم، وغيرة عبد الحليم حافظ على سعاد حسنى فى مذكرات سمير صبرى. ويروى الكتاب الكثير عن المصادفات التى غيرت حياته وأسرار زواجه الذى أخفاه عن عائلته وعن ابنه الذى تركه يعيش فى إنجلترا وعن قصص حبه لـ 3 نجمات وعن ورطة صنعت منه المذيع النجم.

أحد فصول الكتاب يؤوي قصة مقلب تعرض له عبد الحليم حافظ من صبى صغير اسمه "بيتر" كان يسكن معه فى نفس العمارة، ولم يكن "بيتر" إلا سمير صبرى الذى كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لذلك شرب "عبد الحليم" المقلب، وفيما بعد طلب من عبد الحليم أن يأخذه معه إلى استوديو مصر، حيث كان يصور فيلمه الشهير "حكاية حب" وظهر س سمير صبرى مع الكومبارس يغنى "بحلم بيك" إلى جوار الإذاعية آمال فهمى التى علمته أول درس كمذيع راديو.

الكتاب يحسم الجدل حول قصص زواج أم كلثوم التى يراها خطا أحمر، ويؤكد أن عبد الحليم كان يموت من الغيرة على سعاد حسنى، ويبحث عنها كل ليلة فى سهرات نجوم المجتمع، ويقسم أن "سندريلا" لم تمت منتحرة ويروى تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياتها وكيف كانت ترفض الحياة من أموال الأثرياء العرب.

قصص كثيرة يرويها عن برنامجه "النادى الدولي" أول برنامج "توك شو" عربى استضاف أبرز الشخصيات العربية والمصرية ومن بينها السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان الراحل، والشيخ زايد ال نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة الراحل، وكذلك الكاتب توفيق الحكيم الذى ظهر على شاشة التليفزيون فى إطلالة وحيدة مع سمير صبرى الذى انفرد كذلك بآخر لقاء أجراه الإمام موسى الصدر.