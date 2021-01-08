بشير عبدالفتاح: هذه رسائل وزير خارجية قطر من تأكيد التمسك بالعلاقات مع إيران وتركيا

قال بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات، إن تصريحات وزير خارجية قطر بشأن استمرار العلاقات القطرية - التركية - الإيرانية رغم المصالحة القطرية مع دول الرباعي العربي(السعودية - البحرين - الإمارات - مصر)، رسائل تأكيد على تمسك بلاده بعلاقاتها مع إيران وتركيا.

وأضاف الباحث في مركز الأهرام للدراسات، في حديثه لقناة "الغد"، أنها بمثابة رسالة طمأنة من قطر لتركيا وإيران بل للعالم أجمع بأن الدوحة لم ترضخ للشروط وتُجبر عليها خاصة الـ13 بندا في اتفاقية المصالحة، مشيرا إلى أن أنقرة رحبت بهذه الخطوة ولكن كان هناك قلق لدى طهران في التأثير على العلاقات القطرية - الإيرانية.

وأشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات، إلى أنها مجرد علاقات مثل أي علاقات تربط أيضا دول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا وإيران، مبينا أن المشكلة تكمن في مناحي التعامل والاتفاقيات بين الدوحة وطهران وأنقرة، وأن هناك أمل لدى مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاستقرار والاندماج بطريقة كاملة خلال الفترة المقبلة في ظل استعمار الجزر الإماراتية من قبل طهران وتهديد الأمن الخليجي.

وأوضح الباحث في مركز الأهرام للدراسات، أن الهدف من المصالحة هو الترابط وعدم زعزعة استقرار المنطقة وتفكيك القاعدة العسكرية التركية طارق بن زياد في قطر وتقلص التقارب الاستراتيجي بين الدوحة وطهران، وبناء علاقات جديدة واستكمالها وعودة المياه لمجاريها بين الأشقاء في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تمسك بلاده بعلاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا.