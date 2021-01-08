إف بي آي يرصد مكافأة لقاء الإدلاء بمعلومات عن مقتحمي مبنى الكونجرس

نشر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اليوم الجمعة، صورا للمشاركين في أعمال العنف التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مبنى الكابيتول الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للحصول على مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.



كما عرضت الوكالة الاستخباراتية مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤولين عن زرع قنبلتين إنبوبيتين عثر عليهما في واشنطن.



ونشر المكتب صورة على "تويتر" لشخص يرتدي قلنسوة رمادية وقفازات سوداء وبنطلون، يمسك بيده شيئا مشتبها فيه.



وعثر على إحدى القنبلتين الإنبوبيتين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.



وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنه تم الإبلاغ عن القنبلة الأخرى بعد ذلك بقليل في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي .



وكانت الوكالة قد أطلقت في وقت سابق موقعًا إلكترونيًا لجمع المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين اقتحموا الكونجرس.



ويمكن للمحققين الاعتماد على ثروة من الأدلة المباشرة، حيث نشر مثيرو الشغب أنفسهم لقطات وصورا للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.



ويمكن التعرف بشكل واضح على العديد من وجوههم ، لأنهم تجنبوا إلى حد كبير ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المستعرة.



وتظهر اللقطات الغوغاء وهم يسيرون في أروقة المبنى الشهير ويقتحمون المجلسين ومكاتب المشرعين.



وتسبب الغوغاء في وقف جلسة مشتركة في الكونجرس كان المشرعون بصدد تأكيد فوز بايدن خلالها في انتخابات نوفمبر الماضي.



وأطلقت أعيرة نارية ولقي خمسة أشخاص حتفهم في أعمال العنف، بمن فيهم ضابط شرطة.