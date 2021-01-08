متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: السيسي أرسى مفهوم المواطنة بالأفعال وليس الأقوال

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن السيسي أول رئيس جمهورية يدخل الكاتدرائية ويهنئ المسحيين بعيد الميلاد المجيد، موضحًا أن ذلك عمل على إرساء مفهوم المواطنة وأن مصر لكل المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي أرسى مفهوم المواطنة بالأفعال وليس بالأقوال فقط، مشيرًا إلى أن أي مدينة جديدة تقام لا بد وأن يكون بها كنيسة.

وأوضح أن وجود الكنائس بالمدن الجديدة يؤكد أن حرية العبادة حق لكل مواطن مصري، بجانب إرسائها لقواعد السلام الاجتماعي، مضيفًا أن المواطنة تحقق نموًا اقتصاديًا.

وذكر أن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكذلك الأسرة المصرية لهم دور في توعية المواطنين بأهمية الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي بين المسلمين والمسيحيين.