شهدت مباراة الدحيل والوكرة بالدوري القطري مهرجانًا من الأهداف في شوط المباراة الأول من جانب الدحيل.

نجح الدحيل في إحراز 6 أهداف في شباك الوكرة في 20 دقيقة فقط من شوط المباراة الأول، والتي لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا.

وأحرز ايدميلسون، لاعب الدحيل، أربعة أهداف «سوبر هاتريك» من إجمالي الأهداف الستة، جاءت في الدقائق «2،10،16،19» بينما أتى الهدفين الأخرين عن طريق ثنائية إيدواردو بيريرا في الدقيقتين «3،9».

الدحيل هو أحد الأندية المتنافسة ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر، بإعتباره النادي الممثل للدولة المضيفة، ومن المحتمل أن يواجه النادي الأهلي المصري، في مواجهة من العيار الثقيل، بين ناديين من أكبر الأندية العربية.