قررت نيابة الساحل الجزئبة، برئاسة المستشار أحمد خطاب، استدعاء لاعب الزمالك والمنتخب السابق أحمد عيد عبد الملك، للمثول أمامها والإدلاء بأقواله فى بلاغ يتهمه بإثارة الفتن، وذلك عقب نشره فى وقت سابق منشور على موقع التواصل الاجتماعي عن أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 71 مشجعا من النادي الأهلي عام 2012.



ويأتي استدعاء عبد الملك على خلفية بلاغ تقدم به المحامي محمد رشوان يتهم اللاعب بإثارة الفتنة، عقب نشره صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى من صفحة تابعة للنادي المصرى البورسعيدى تحوي صورة من خريطة جوجل لمدينتى بورسعيد والإسماعيلية مكتوب عليها: "ما تكمل تقليب خوفت ليه"، في إشارة منه إلى أحداث مجزرة بورسعيد وأن الأهلي لا يذهب للعب فى هاتين المحافظتين.