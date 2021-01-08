 ترودو يتهم ترامب بالتحريض على أعمال شغب صادمة في واشنطن - بوابة الشروق
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ترودو يتهم ترامب بالتحريض على أعمال شغب صادمة في واشنطن

ترودو وترامب - ارشيفية
ترودو وترامب - ارشيفية
مونتريال - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:52 م
ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة باللائمة على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في التحريض على هجوم استهدف  مبنى الكونجرس الأمريكى أمس الأول الأربعاء.

وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا خلال إيجازه الصحفى اليومي حول الوضع في كندا بشأن فيروس الوضع إزاء كوفيد -19: "ما شهدناه كان بمثابة هجوم على الديمقراطية من قبل مثيري الشغب الذين اتسموا بالعنف، بتحريض من الرئيس الحالي وسياسيين آخرين".

وأضاف ترودو: "ما حدث صادم ومقلق للغاية ومثير للحزن بصراحة، فقد رأينا أيضًا هذا الأسبوع أن الديمقراطية مرنة في أمريكا،أقرب دولة حليفة لنا وجارتنا".

ويتعارض التصريح القوي الذي أدلى به ترودو بشكل صارخ مع لهجته المعتادة، ،الذي اضطر إلى توخي الحذر حتى لا يسيء إلى ترامب طوال فترة رئاسته التي استمرت أربع سنوات نظرا لاعتماد كندا على الولايات المتحدة في التجارة والأمن.

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