ترودو يتهم ترامب بالتحريض على أعمال شغب صادمة في واشنطن

عضو العليا للفيروسات: الصحة لم تسمح بإجازة لقاح كورونا للأطفال دون الـ16 عاما

فيديو.. عضو العليا للفيروسات: تحورات كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاحات المضادة له

فيديو.. تاج الدين: أول مواطن يحصل على لقاح كورونا خلال يناير الجاري أو فبراير المقبل