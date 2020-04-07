قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المطاعم بمدينة سفاجا

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تابعت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم الجمعة، السيطرة على حريق نشب بأحد المطاعم بشارع الأستاد بسفاجا، دون وقوع اي إصابات بشرية.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم أخطار قوات الحماية المدنية بسفاجا التي تمكنت بالتنسيق مع قسم الشرطة من الانتقال فورا لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأضافت المغربي، أنه بالفحص تبين نشوب الحريق بمطبخ المطعم نتيجة قطع في اسطوانات الغاز مما تسبب في حريق كافة اثاثات المطعم.

حيث تم تحرير محضر بالواقعة وقامت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وجارى العرض على النيابة.