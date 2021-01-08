 استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:30 ص

استقال 4 مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدي ترامب.

وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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