متحدث عراقي: إيران تستأنف ضخ الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية

(د ب أ)

صرح متحدث عراقي اليوم الجمعة أن بلاده رفعت مستويات تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى خمسة ملايين متر مكعب اليوم بعد أن تدنت خلال الأسابيع الماضية إلى ثلاث ملايين متر مكعب باليوم.

وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية /واع/ إن إيران استأنفت يوم أمس رفع كميات الغاز الواصلة من إيران إلى خمسة ملايين متر مكعب، بعد أن كانت الكميات الواصلة للعراق لا تتعدى الثلاثة ملايين متر مكعب باليوم لتشغيل محطات أنتاج الطاقة الكهربائية ".

وذكر أن "حاجة وزارة الكهرباء من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب ،وأن الكميات المتسلمة حاليا لا تسد إلّا 10 بالمئة من الحاجة الفعلية للمحطات الكهربائية".

ورجح المتحدث العراقي "حلّ أزمة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية مع إيران قريباً".

وأوضح أن " 80% من محطات أنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بوقود الغاز".

وبحسب مصادر في الحكومة العراقية فإن الديون المترتبة على العراق من جراء إستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العراقية تبلغ مليارين و600مليون دولار.