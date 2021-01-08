قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، إن ترشيح اللجنة الخماسية كان لسبعة أسماء، وهم ماجد نجاتى وحسام غالى، ولكن الأخير اعتذر، مضيفًا أن الفيفا اختارت 5 فقط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه رشح أحمد عبد الله ومحمد فضل، ومن قبل ذلك، في عام 2012، حينما جاء الاخوان، أبعدوا هاني أبو ريدة عن اتحاد الكرة، متابعًا: «دخلنا بعد ذلك في أزمة انتخابات اتحاد الكرة، والبعض يريد الانتخابات والبعض يرى أنها لابد أن يتم تأجيلها حتى انتهاء الدورة الأولمبية».

وتابع: «تحدد يوم 29 نوفمبر، لتعديل اللائحة، وعرضت قبل نهاية مدة اللجنة السابقة بيوم، فتم المد لشهرين، مع تغير اللجنة الثلاثية، فالمهندس هاني أبو ريدة على علاقة بشخصيات من الفيفا، وتواصل معي مسؤول من الفيفا وطلب مني ترشيح أسماء لمشاركتي في اللجنة الثلاثية، وأعلنت الفيفا التشكيل الجديد، وكانت أولى المشكلات أزمة منتخب الشباب فى بطولة تونس، وإصابة اللاعبين بكورونا».

وأكد أنه لم يكن هناك مؤامرة ضد المنتخب المصري، أو تواطؤ من الاتحاد التونسي، فهذا المنتخب أنفق عليه 18 مليون جنيه، ولم يلعب مباراة رسمية واحدة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق، وفى النهاية حدد مسؤوليات اللجنة الخماسية والمسؤول الإدارى، لم تُتخذذ أي قرارات، وتم إحالة الأمر للجنة الانضباط.

وعن إلغاء الكرة النسائية فى مصر، أوضح مجاهد، أنه يتواصل مع مدربات الكرة النسائية لتطويرها في مصر، معقبًا: «وقع اختيارنا على احدى المدربات من جنوب أفريقيا، ولكنها اعتذرت بسبب ظروف السفر، وأما عن إلغاء الكرة النسائية فى مصر، لم يحدث ولكني غيرت نظام الدوري فقط.

واختتم مجاهد: «ما يوجد في مصر من خاصية الفيديو «الفار» حدثت مناقصة، وحينما جئت جاءت مندوبة من الشركة، طالبتني بـ 5 ملايين جنيه، وحينما سألتها عن العقد، قالت لي، إنه ليس هناك عقد».