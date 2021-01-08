سلبيه مسحة كورونا الثانية للأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، شفاء الأنبا إيلاريون من فيروس كورونا؛ بعد ظهور نتائج مسحته سلبية للمرة الثانية على التوالي.



َونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر بيان جاء فيه: "‎نتقدم للرب شكرًا وحمدًا على نعمته الفائقة بتعافي وخروج أسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بصحة جيدة، ونقدم جميعا الشكر لإلهنا الصالح له المجد.. آمين".



وأصيب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخضع للعزل الطبي منذ ما يقرب من 10 أيام بأحد المستشفيات الخاصة شمال مدينة الغردقة.