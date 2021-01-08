تحرير 809 محاضر تموينية على مخابز وأسواق دمياط الشهر الماضي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، أسفرت عن تحرير 809 محضرا، خلال شهر ديسمبر الماضي.



وحُرر 144 محضرا للمخابز، بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف العيش، وتوقف الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات، والعمل بدون ترخيص.



أما بالنسبة للأسواق فقد تم متابعة حركة السلع والتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمواصفات، وتم تحرير 665 محضر لوجود مخالفات؛ تعددت ما بين رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش تجاري، كما قامت المديرية أيضاً بأخذ 16 عينة من القمح المُعد للطحن، و32 عينة أخرى من دقيق 82% والنخالة.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لإحكام الرقابة على حركة السلع والتأكد من توافرها، والالتزام بالمواصفات المقررة.