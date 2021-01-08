الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 82 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 82 حالة.

وقالت الوزراة - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - إن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - التي أُبلغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة - تم عزلهم داخل غرفة واحدة بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية.

وأضافت الوزارة أنه أيضًا تم إخضاع الأشخاص الذين اتصلوا عن قرب بالمصابين لحجر صحي، كما أنه تم بدء تتبع شامل لمسافريهم وأفراد أسرهم وغيرهم.

وأكدت الوزارة أن الوضع مراقب عن كثب وأنه يتم تقديم مشورة منتظمة للولايات الهندية لتعزيز مراقبة العينات واحتوائها وإجراء اختبارات عليها وإرسالها إلى مختبرات.