 تقارير: رئيس شرطة الكابيتول يعتزم الاستقالة بعد أزمة مثيري الشغب - بوابة الشروق
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تقارير: رئيس شرطة الكابيتول يعتزم الاستقالة بعد أزمة مثيري الشغب

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 5:46 ص

 أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس بأن رئيس شرطة الكابيتول ستيفن سوند سيستقيل وسط انتقادات بسبب طريقة تعامل الضباط مع حشد من أنصار دونالد ترامب الذين اقتحموا المبنى.

وذكرت وسائل إعلام من بينها "سي إن إن" و"إن بي سي" نقلا عن مسؤولين في الشرطة أن سوند سيستقيل اعتبارًا من 16 يناير الجاري.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد دعت في وقت سابق إلى استقالة سوند.

وقد دافع عن قوته المكرسة لحماية مباني الكابيتول، قائلاً إن استجابة الضباط كانت "بطولية" في مواجهة "السلوك الإجرامي المشاغب".

وانتقد الرئيس المنتخب جو بايدن ما وصفه بالمعايير المزدوجة بين رد فعل الشرطة على العصابات المؤيدة لترامب وبين الطريقة التي تعاملت بها مع أنصار حركة حياة السود مهمة.

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