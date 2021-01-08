 إصابة شاب وزوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنصر النوبة في أسوان - بوابة الشروق
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إصابة شاب وزوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنصر النوبة في أسوان

حادث انقلاب سيارة - ارشيفية
حادث انقلاب سيارة - ارشيفية
حمادة بعزق:
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 6:14 م
أصيب شاب وزوجته، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قورته بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان. بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق نصر النوبة بالقرب من قرية قورته ثالث، وبداخلها شاب وزوجته وطفليهما.

وتبين إصابة محمد عبد الناصر محجوب، 33 سنة، بكدمة في الرأس، وزوجته فاطمة مصطفى عبد الفتاح 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، والطفلان لا يوجد بهما إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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