بدء تنفيذ محور تنمية الجنوب مرورا بالوادى الجديد

أكدت ميرفت شحاتة، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، إنه تم البدء في تنفيذ محور تنمية الجنوب بطول 1500 كم.

وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن المحور يبدأ من منطقة توشكى بأسوان حتى منطقة 6 أكتوبر وتم تقسيم المحور على عدة قطاعات وتوزيعها على عدة شركات مقاولات لتنفيذ المحور في أقرب فترة زمنية ممكنة.

وأضافت أن المحور مقسم لمسافات يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يتم ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكي وحتى نهاية المحور في 6 أكتوبر.