باحث: شروط معينة حكمت تبادل الأسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق

قال أحمد عطا الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، إن تبادل الأسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق تم تحت شروط معينة، موضحا أنه تم تسليم 33 أسيرا ممثلين عن الجيش الوطني الليبي و15 أسيرا عن حكومة الوفاق.

وأضاف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط،، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه تم تنفيذ العملية الثانية لتبادل الأسرى بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنها وضمت عملية تبادل الأسرى أكثر من ثلاثين أسيرا في قرية الشويرف جنوب غربي ليبيا.

وأوضح الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، أن العلمية الثانية لتبادل الأسرى، تمت طبقا لمقرارات عمل اللجنة العسكرية 5+5، لافتا إلى أن هذه الخطوات تتم حسب الاتفاق وتوثيق عمل اللجنة العسكرية والاتجاه نحو الاستقرار وعمل صياغة تفاهمية بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

وشدد الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، على أن المشوار لازال طويلا في الملف الليبي خاصة أنه يوجد العديد من المفات الشائكة لم يتم التطرق لها والحديث بشأنها من الميليشيات والمرتزقة وغيرها من الملفات.

وأوضح الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، أن هناك 15 ألف عنصرا من الميلشيات على الأراضي الليبية تتبع حكومة الوفاق مباشرة كذلك ميليشيات تتبع مباشرة جهاز المخابرات التركي كذلك نزوح والدفع بالعديد من الميليشيات داخل الأراضي الليبية.

كما أكد الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، أن ما تم الإفراج عنه من الأسر بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي هم من لم يتم إدانتهم جنائيا أو ارتباطهم بأعمال عنف وتخريبية داخل الأراضي الليبية وهو ما تم الاتفاق عليه طبقا لمقرارات عمل اللجنة العسكرية 5+5.