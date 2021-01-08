بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب من شن ضربة نووية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بوليسي، إنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية، وذلك حسبما أوردته شبكة «CNBC» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.