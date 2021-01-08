الصين: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 53 إصابة جديدة بينها 37 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 33 حالة في مقاطعة خبي وحالتين في مقاطعة لياونينغ وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة هيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87331 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 8 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من لياونينغ وجيانغسو وفوجيان وخنان وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4375 حالة غادر منها 4093 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82176 شخصا، وأن 23974 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 57 حالة جديدة بدون أعراض بينها 18 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 458 حالة منها 243 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9107 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 154 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 822 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8258 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 708 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.