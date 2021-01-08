محكمة باكستانية تقضي بإعدام 3 أشخاص لكتابتهم منشورات مسيئة للنبي محمد

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قضت إحدى محاكم مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الجمعة بإعدام ثلاثة أشخاص لاتهامهم بكتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للنبي محمد بموجب قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد.

وقال استفامول حق، أحد المسؤولين في المحكمة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة عاقبت كذلك شخصا رابعا يعمل كمدرس جامعي، بالسجن 10 سنوات، لإلقائه محاضرة مسيئة للدين الإسلامي داخل إحدى قاعات المحاضرات .

وأضاف حق أن هذه الأحكام ضد المتهمين الأربعة اعلنها القاضي رجاء جواد في العاصمة إسلام أباد. ويواجه هؤلاء الأربعة اتهامات بالتجديف منذ عام 2017.

ويمكن للمدانين الأربعة الطعن أمام محكمتين أعلى درجة لإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أو طلب العفو من الرئيس.

وتتضمن قوانين التجديف في باكستان، التي أقرها الحاكم العسكري السابق ضياء الحق في الثمانينيات، توقيع عقوبة الإعدام على كل من يسيء للدين الإسلامي أو النبي محمد.

ويقول نشطاء حقوقيون إن قوانين التجديف تستخدم أيضا ضد أتباع الديانات الأخرى والأقليات المسلمة مثل الشيعة والطائفة الأحمدية في الدولة ذات الأغلبية السنية.