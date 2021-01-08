مدرب مولودية الجزائر يعترف بصعوبة المهمة أمام الزمالك والترجي في أبطال أفريقيا

اعترف نبيل نجيز، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، بأفضلية الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري، منافسي فريقه في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات التي سحبت اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، مولودية الجزائر والترجي والزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب تونجيت السنغالي.

وقال نجيز في تصريحات للإذاعة الجزائرية: " القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة تتميز بوجود مباريات قمة عربية كثيرة، وكل شيء يبقى ممكنا، التاريخ ينحاز للترجي التونسي الذي كان ينافس دوما على اللقب في السنوات الأخيرة، وأيضا للزمالك الذي كان طرفا في المباراة النهائية الموسم الماضي".

وأضاف: "كرة القدم ليست علوم دقيقة بل هي عمل وطموح الذي بإمكانه أن يتغلب على التاريخ، يتوجب علينا التحضير بدقة لهذه المسابقة والإعداد اللازم لتقديم مباريات كبيرة تليق بكرة القدم الجزائرية وسمعة مولودية الجزائر، كما يتعين علينا التطور دفاعيا وهجوميا وجماعيا".

وتابع: "لا يجب أن نستهين بنادي تونجيت الذي تأهل على حساب الرجاء المغربي، صحيح هو فريق تأسيس عام 2010، ويلعب في دوري الدرجة الأولى السنغالي منذ 2016، لكن مواجهته لن تكون بالمهمة السهلة لأن ليس لديه ما يخسره، وأتوقع أن يكون مفاجأة المجموعة، يجب أن نحترم جميع الأندية".

واعترف نغيز، بأن جدول مباريات المجموعة الرابعة لا يصب في مصلحة مولودية الجزائر الذي يحل ضيفا على الزمالك في الجولة الأولى ثم يستقبل في الجولة الثانية الترجي التونسي الذي سيواجهه في ختام دور المجموعات.

واختتم: " كنت أتمنى أن نلعب الجولة الأولى في الجزائر، لأنني أعتقد ان نتائج الجولة الأولى والأخيرة مهمة جدا في حسم التأهل بدور المجموعات، غياب الجماهير عن الملاعب سيجعل المباريات أكثر تكافؤا".