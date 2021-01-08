النائب طارق رضوان: اختيارات السيسي للنواب المعينين تنوعت لتمثل مختلف أطياف المجتمع

قال عضو مجلس النواب طارق رضوان، إن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنواب مجلس النواب المعينين، تميزت بالتنوع لتمثيل مختلف أطياف المجتمع، حيث شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين وتمثيل لأسر شهداء الوطن والواجب.



وأضاف أن البرلمان فى ظل دولة 30 يونيو اتسم بالتنوع السياسي، مؤكدا أن تشريعات البرلمان تستهدف تحقيق صالح الدولة المصرية والمواطن ؛ والت ستكون على رأس أولويات مجلس النواب الجديد.



وأشاد رضوان -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- بجهود الرئيس السيسي التى تستهدف تحقيق التقدم والازدهار لمصر بشكل لم يحدث من قبل.



وأوضح أن الأداء البرلمانى المرتقب تحت قبة مجلس النواب سيكون مختلفا ومتسما بالحنكة السياسية، وقال إن مجلس النواب الجديد يحوى شخصيات متنوعة الخبرات.



وتوقع رضوان أن يشهد البرلمان بغرفتيه سيشهد عملا مشتركا ؛ حيث يتعاون مجلس النواب مع مجلس الشيوخ فى القضايا المشتركة خصوصا تلك التى تحتاج لحوار مجتمعى.