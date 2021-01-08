مصرُ تُشاركُ في مراسم تنصيب الرئيس الغاني

شاركَ السفير عمـاد حنـا سفيــر مصـرَ في أكــرا، بتكليفٍ من السيد رئيس الجمهورية، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الغاني "نانا أكوفو أدو"، وذلك لنقلِ تهنئة السيد الرئيس لنظيره الغاني بإعادة تنصيبه رئيساً للبلاد لفترة ولايةٍ ثانية.



وذكرت الخارجية في بيان إن دعوة مصر للمُشاركة في حفل التنصيب، الذي أُقيم بأكرا يوم ٧ يناير الجاري تأتي تعبيراً عن علاقات الصداقة المتأصلة والتعاون التي تربط بين الشعبيّن المصري والغاني، وأواصر الأخوة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس "أكوفو أدو"، وتقديـراً لمحوريـة الـدور المصـري على الساحتين القاريـة والدولية.



كما تعكس مقدار التطابُق في الرؤى بين القيادتين السياسيتين اتصالاً بالعديد من الموضوعات والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام، خاصة تلك المُتعلقة بتحقيق التكامل القاري عبر الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الأفريقية، ودعم جهود إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية التي تستضيف أكــرا مقرها الدائم، وكانَ لمصرَ دورها الفاعل في الدفعِ بإنفاذِها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، إيماناً منها بما تُمثله هذه الاتفاقية التجارية الشاملة من نقطة تحوّلٍ مِفصلية على طريق التعاون القاري تحقيقاً لأجندة ٢٠٦٣.