مستشارو البيت الأبيض: ترامب لا ينوي الاستقالة قبل تنصيب بايدن

قال ثلاثة من مستشاري البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير الجاري، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



ونقلًا عن موقع «cnn» العربية، مساء اليوم الجمعة، قال أحد المستشارين عن فرص الاستقالة: «لا شيء».



وعقب مستشار آخر، بأن فرص حدوث ذلك «صفر»، مضيفًا أن ترامب لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.