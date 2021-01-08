مدرب سيراميكا: بدلاء الأهلي كلمة السر في الفوز

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يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، أن كلمة السر في فوز الأهلي بلقاء اليوم هو دكة البدلاء.

وحقق الأهلي فوزا هاما أمام سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنا نأمل أن نحقق نتيجة أفضل من هذه أمام فريق بحجم الأهلي".

وأضاف: "من وجهة نظري كلمة السر في فوز الأهلي اليوم هو دكة البدلاء".

وأكمل: "فريق الأهلي له الأسبقية ويملك عناصر أفضل وجمعنا هذا الفريق منذ شهر واحد تقريبا وننتظر باقي اللاعبين".

وأتم: "أهنئ الأهلي على الفوز وسنسعى لتصحيح الأاخطاء في الفترة القادمة".

وأشرك الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، كل من محمود كهربا ووليد سليمان وهم أصحاب هدفي المباراة.