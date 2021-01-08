مدرب سيراميكا: بدلاء الأهلي كلمة السر في الفوز

يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، أن كلمة السر في فوز الأهلي بلقاء اليوم هو دكة البدلاء.
وحقق الأهلي فوزا هاما أمام سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز.
وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنا نأمل أن نحقق نتيجة أفضل من هذه أمام فريق بحجم الأهلي".
وأضاف: "من وجهة نظري كلمة السر في فوز الأهلي اليوم هو دكة البدلاء".
وأكمل: "فريق الأهلي له الأسبقية ويملك عناصر أفضل وجمعنا هذا الفريق منذ شهر واحد تقريبا وننتظر باقي اللاعبين".
وأتم: "أهنئ الأهلي على الفوز وسنسعى لتصحيح الأاخطاء في الفترة القادمة".
وأشرك الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، كل من محمود كهربا ووليد سليمان وهم أصحاب هدفي المباراة.