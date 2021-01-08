 مدرب سيراميكا: بدلاء الأهلي كلمة السر في الفوز - بوابة الشروق
الجمعة 8 يناير 2021 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

مدرب سيراميكا: بدلاء الأهلي كلمة السر في الفوز

محمد جلال
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:30 م

يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، أن كلمة السر في فوز الأهلي بلقاء اليوم هو دكة البدلاء.

وحقق الأهلي فوزا هاما أمام سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنا نأمل أن نحقق نتيجة أفضل من هذه أمام فريق بحجم الأهلي".

وأضاف: "من وجهة نظري كلمة السر في فوز الأهلي اليوم هو دكة البدلاء".

وأكمل: "فريق الأهلي له الأسبقية ويملك عناصر أفضل وجمعنا هذا الفريق منذ شهر واحد تقريبا وننتظر باقي اللاعبين".

وأتم: "أهنئ الأهلي على الفوز وسنسعى لتصحيح الأاخطاء في الفترة القادمة".

وأشرك الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، كل من محمود كهربا ووليد سليمان وهم أصحاب هدفي المباراة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك