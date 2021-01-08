باحث: وزير خارجية قطر تسرع في التأكيد أن بلاده لن تغير علاقتها مع أنقرة وطهران

قال سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، إن وزير خارجية قطر تسرع في التأكيد أن بلاده لن تغير علاقتها مع أنقرة وطهران، مشيرا إلى أن التصريح يتبع قطر نفسها وهي الآن في موقف لا تحسد عليه.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تمسك بلاده بعلاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، في حديثه لقناة "الغد"، أن الموقف ليس بالخطير ولكن لابد من تفسير له، مؤكدا أنه جاء في وقت غير مناسب في ظل الاتفاق أو المصالحة مع الدول الخليجية في القمة الخليجية التي عٌقدت الثلاثاء الماضي بالمملكة العربية السعودية، وخاصة وأن المرحلة بين الدوحة والأشقاء في الخليج لازالت في مرحلة اختبار النوايا.

كما أكد الباحث في العلاقات الدولية، أن من ضمن الخلافات التي كانت موجودة بين الدوحة ودول الرباعي العربي وجود الطرفين تركيا وإيران والعبث بأمن واستقرار المنطقة وتفتيت الدول العربية وتحويلها لميليشيات وعسكرها.

وعاد الباحث في العلاقات الدولية، بالقول إنه من الممكن أن الجانب القطري لايقصد أي إثارة جديدة وخلافات بين الدول الخليجية في الوقت الحالي وربما تكون هناك اشتراطات وجزاءات أو ما يسمى بالشرط الجزائي في اتفاقيات عقدت بين الدوحة وتركيا وطهران والتجديد أن العلاقات قائمة خوفا من الجزاءات وقد تكون هذه الاتفاقيات موقعة بين الأطراف الثلاث لسنوات طويلة ولا يمكن فك الارتباط بينهما الآن.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن قطر اتجهت إلى تركيا وطهران بعد الابتعاد عن أشقائها في الخليج هاجس التهديد العسكري للدوحة من قبل هذه الدول، وهو ما نفته الدول الخليجية وعقدت القمة الخليجية في السعودية وتوقيع بنود المصالحة، موضحا أنه لابد أن يكون هناك تفسير من قبل وزير الخارجية القطري لتصريحاته وتوضيح ماهية وطبيعة هذه العلاقات.