هوليوود تفقد مكانتها أمام الأفلام الصينية في أكبر أسواقها

تراجعت إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض الصينية، إلى أكثر من النصف في عام 2020، مما يشكل تحديا عسيرا بالنسية لهوليوود، في أحد أهم أسواقها الرئيسية القليلة التي بدأت تتعافى من تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أنه في العام الذي انتزعت فيه الصين الصدارة من الولايات المتحدة، لتصير السوق الأول للأفلام السينمائية في العالم، حيث حققت إيرادات بلغ حجمها 4ر20 مليار يوان (2ر3 مليار دولار)، كان نصيب الأفلام الأجنبية 16 بالمئة فقط من ايرادات التذاكر.

وتأتي النسبة الجديدة للافلام الاجنبية بالمقارنة مع نسبة 36 بالمئة التي كان قد تم تسجيلها في عام 2019، بحسب البيانات التي نقلتها "بلومبرج" عن منصة "مايوان إنترتينمنت" المحلية لبيع التذاكر.

وبعد أن تمكنت الصين من احتواء تفشي الفيروس بقوة في غضون أشهر، أعيد فتح دور العرض في البر الرئيسي، في وقت مبكر بدأ في منتصف شهر يوليو الماضي، بينما تم تقديم مجموعة من الافلام، التي كان من بينها الفيلم صاحب الايرادات الاضخم في العالم خلال العام الماضي، وهو فيلم دراما الحرب التاريخية، "ذا إيت هاندريد" (الثمانمئة).

وتدور أحداث الفيلم الذي بلغت إيراداته العالمية نحو 473 مليار دولار، حول قتال مجموعة من الجنود الصينيين ضد الجيش الياباني من أجل الانتصار أو الموت خلال معركة شنجهاي في عام 1937.

من ناحية أخرى، مازالت الولايات المتحدة وأوروبا تكافحان من أجل احتواء جائحة كورونا. فقد عاد من جديد فرض إجراءات الإغلاق في العديد من الدول، في ظل تزايد أعداد الإصابات بمرض (كوفيد-19) والوفيات الناتجة عنه، مما أدى إلى إغلاق صالات العرض وتأخير إنتاج الافلام السينمائية في هوليوود، بالاضافة إلى تأجيل مواعيد طرحها.

ومن جانبه، يقول ويلسون تشاو، وهو رئيس التكنولوجيا العالمية، والإعلام وصناعة الاتصالات في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمراجعات والاستشارات (بي. دبليو. سي)، إن "الصين هي الدولة الأسرع من حيث الخروج من تأثير الوباء، والشعب الصيني على استعداد تام للخروج ومشاهدة الأفلام في دور العرض"، بحسب ما نقلته "بلومبرج".

وأضاف أن "هوليوود طرحت عددا أقل من الأفلام الضخمة في العام الماضي، لذلك صار مستوى انجذاب المشاهدين الصينيين لها أقل."

وقد بدأت الصين عام 2021 بتسجيل أرقام قياسية في إيرادات شباك التذاكر في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث قفزت إيرادات دور العرض في هذه الليلة إلى 545 مليون يوان (83 مليون دولار)، لتصير الايرادات الأعلى في هذه المناسبة منذ بدء التسجيلات في عام 2011، بحسب ما ذكرته منصة "مايوان" للخدمات الترفيهية.

وكانت الأفلام المحلية الصينية أكبر المساهمين في هذا الرقم، وعلى رأسها فيلما "زهرة حمراء صغيرة" وهي رواية تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، والكوميديا الرومانسية "عناق دافئ".

وجاءت تلك الزيادة في مبيعات التذاكر، كإضافة إلى المؤشرات التي ترى أن أكبر سوق للأفلام السينمائية في العالم حاليا، يحقق انتعاشا بعد أن تكبدت الإيرادات تراجعا بواقع الثلثين في العام الماضي، في ظل قرارات الإغلاق التي امتدت لستة أشهر في دور السينما، من أجل مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح تشاو أن الوباء أدى من ناحية أخرى إلى "إصابة شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود بشبه شلل".

ورغم تراجع إجمالي إيرادات دور العرض في الصين في عام 2020، لتصل إلى 8ر2 مليار دولار، بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي شهده عام 2019، وهو 1ر9 مليار دولار، مازال الرقم أعلى من مبلغ 1ر2 مليار دولار، الذي تم تسجيله في الولايات المتحدة في عام 2020، بحسب البيانات صادرة عن منصة "مايوان" وموقع "بوكس أوفيس موجو" لتتبع حركة السوق.

ويعني قلة طرح الأفلام السينمائية الضخمة في الصين، تأثر نسبة إيرادات شباك التذاكر التي تحصل عليها تلك الحصة الاقل من الافلام. فقد تم على سبيل المثال تأجيل طرح أفلام مثل فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي، "منيونز2: ذا رايز أوف جرو"، وفيلم البطل الخارق "بلاك ويدو" (الارملة السوداء)، إلى العام الحالي بدلا من عرضها في موعدها الاصلي في عام 2020.

من ناحية أخرى، تواجه الأفلام السينمائية الأجنبية في الصين موقفا صعبا، حيث تفرض السلطات هناك رقابة صارمة على عدد الأفلام القادمة من الخارج.

وتزدهر دور العرض في آسيا بشكل عام، بحسب ما يقوله ريتش جلفوند، الرئيس التنفيذي لشركة "إيماكس كورب". ففي اليابان، سجل عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى دور عرض "إيماكس" لمشاهدة الافلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، رقما قياسيا، في حين قفزت مبيعات تذاكر دور العرض الخاصة بالشركة في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 28 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، بحسب تليفزيون "بلومبرج".

وسجلت الأفلام المحلية الصينية نسبة 84 بالمئة من إيرادات شباك التذاكر في الصين في عام 2020، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات التي تم تسجيلها من 64 بالمئة في عام 2019. كما قدمت شركات الانتاج السينمائي الصينية أربعة من أهم 10 أفلام، ومن بينها فيلم "ذا إيت هاندريد"، بحسب موقع "بوكس أوفيس موجو".

من ناحية أخرى، أخفقت في الصين العديد من أفلام هوليوود ذات الميزانيات الضخمة، والتي كانت مرتقبة بشدة، أو أمضت وقتا في مواجهة بعض الفشل الذي تعرضت له العلاقات العامة.

ومن بين الأفلام التي اهتم بها المعنيون بمتابعة إيرادات دور العرض، فيلم الاثارة الدرامي "مولان"، وهو من إنتاج شركة ديزني. وبينما جاء الفيلم في المركز الأول لدى طرحه في دور العرض الصينية، حقق "مولان" أقل مما كان متوقعا له في الأسواق الرئيسية بالخارج.

وقد فتح فيلم "مولان" المجال للكثير من الجدل، حيث واجهت النسخة الحية والجديدة من الفيلم دعوات للمقاطعة، بعد أن توجهت الشركة المنتجة للفيلم، ديزني، بالشكر لثمانية كيانات حكومية في منطقة شينجيان غربي البلاد، حيث تُتهم الحكومة بشن حملة اعتقالات جماعية ضد الأقليات العرقية.

وتدور أحداث الفيلم - الذي تم تصويره في مواقع مختلفة في شينجيانج، إلى جانب أماكن أخرى - حول قصة "هوا مولان"، وهي امرأة صينية تتنكر في زي رجل لكي تقاتل من أجل الجيش الإمبراطوري بدلا من والدها.

وضم الفيلم، الذي بلغت تكاليف انتاجه 200 مليون دولار، طاقم عمل آسيوي كاملا، ومخرجة.