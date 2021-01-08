السودان يعرب عن قلقه إزاء إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس الخمس، عن قلق بلاده أزاء اعلان اثيوبيا عن تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل وتأثير ذلك على سد الروصيرص السوداني.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اليوم لوزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعرب الوزير السوداني عن القلق البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالإ 5ر13 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات مما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل، ولا يخفى علي أحد الأثر السالب الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 بحوالي 5 مليارات متر مكعب حيث تسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.

وأكد ياسر التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وشدد على أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

وأوضح وزير الري والموارد المائية في خطابه المرسل لوزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا إلتزام السودان بمبادرة الإتحاد الإفريقي وأن السودان ينتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده قبل اجتماع 10 يناير الوزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا.

يذكر أن مصر والسودان تريدان التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملءوتشغيل سد النهضة فيما ترفض مثل هذا الاتفاق.