أشرف صبحي يكشف حقيقة طلب حسن مصطفى تأجيل مونديال اليد

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى لم يطلب أي تأجيل لانطلاق منافسات بطولة العالم منذ بداية أزمة "كورونا المستجد".

وتنظم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وأوضح صبحي في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن استبعاد تأجيل مونديال اليد يأتي نظرا لأن الأجندة الدولية للبطولات في عام 2021 تشهد زخما حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 في أغسطس المقبل وكل المنتخبات تستعد للمشاركة فيها مما يجعل هناك صعوية في تأجيل مونديال كرة اليد.