الفنزويليون يموتون غرقا في البحار من أجل شراء الأرز والدقيق

في أحد أيام ديسمبر، تتألق مدينة جويريا الفنزويلية بزينة الكريسماس، لكنها تفتقر للطعام والسلع الغذائية المطلوبة للاحتفال بسبب الفقر المدقع والأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة، ففكر أهاليها في إرسال مجموعة من شبانها لجلب السلع والطعام، لكن كانت الكارثة بانتظارهم.

وأرسل أهالي المدينة العشرات من شبابها على قارب لا يتسع لـ10 أشخاص، ليجلبوا الأغذية من دولة ترينيداد على بعد 80 كيلو متر، ورغم أنها ليست رحلة هجرة غير شرعية، فإن البحر لا يفرق وغرق المركب وعلى متنه 34 شابا، رحلوا جميعا، وليست هذه المأساة الأولى لأهالي جويريا.

وبحسب فرانس برس، فإن رحلات جلب البقالة عن طريق البحر لشحها في فنزويلا تسببت في موت 100 شخص من مدينة جويريا خلال العامين الماضيين.

ويقول خوليو بتيلا الذي قضي اثنين من أبناء إخوته بالحادث الأخير، إنهم ذهبوا ليأتوا بالطعام من أجل الكريسماس فقط، مضيفا أنهم يخططون لجلب 10 أجولة من الدقيق و5 أجولة أرز و4 أوعية من الزيت و4 صناديق دجاج.

ويقول كيعن أحد البقالين بالمدينة، إن أزمة نقص البقالة وغلاء الوقود تحول دون وصول الكثير من الأغذية لكفاية الأهالي، مضيفا أنها حتى بوصولها تبقى غالية الثمن إذ أن أسعار الدجاج ضعف أسعاره في ترينيداد المجاورة، وأسعار البصل 4 أضعافه في ترينيداد ما يجعل الأهالي يخاطرون بحياتهم.

ويذكر أنه خلال الـ5 سنين الماضية من الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، هاجر أكثر من 5 ملايين شخص لدول مختلفة منهم 25 ألفا في ترينيداد ومعظمهم بشكل غير شرعي وكثير منهم يتعرض للأذى والغرق في البحر أثناء الهجرة.

ويقول باتيلا إنه نفسه مثال لما يعانيه الفنزويليون، إذ كان وزنه منذ عامين 117 كيلو جرام، لكنه فقد منها 73 كيلو من الجوع، مضيفا أن ما يعيشون فيه هو جحيم متنكر في قرية.