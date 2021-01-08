موسكو: عودة 496 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 496 لاجئا (منهم 148 إمرأة و253 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان أيضا إلى عدم عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.

وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين في بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 14 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.