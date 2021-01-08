زيدان يضغط مجددا على إدارة ريال مدريد بسبب راموس

أصر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على رغبته في تمديد عقد الثنائي سيرجيو راموس قائد الفريق ولوكاس فاسكيز.

ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تعليقًا على مسألة تجديد عقود بعض اللاعبين: "تحدثت مع اللاعبين ولكن في النهاية الشيء المهم هو أن يتم إصلاحه الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأضاف زيزوة: "ما أريده أيضا هو أن يكونوا مستعدين للعب، والتدريب، وأن يؤدوا بشكل جيد وهذا ما يفعلونه وهو أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع: "لا أريد مغادرة راموس وفاسكيز، لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا، المهم أن يتم إصلاح الأمر، أنتم تعرفون ما أفكر به".

ويواجه ريال مدريد مشكلة في تجديد عقد قائده راموس الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، حيث رفض صاحب الـ34 عامًا عرض الفريق الأول، حسبما أشارت الصحف الإسبانية.