 الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج - بوابة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ
رويترز
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:28 ص

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بجنوب إيران.

وبحسب مراسل RT، تم الكشف عن القاعدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي.

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