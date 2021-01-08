دينا فؤاد تتصدر ترند تويتر بمسلسل جمال الحريم

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، اليوم الخميس، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض الحلقة الـ 19 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC، حيث يتصدر نسب المشاهدة، ويحقق صدى واسع منذ عرض حلقاته الأولى.



ونجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" بمسلسل "جمال الحريم" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها.



ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



يذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.