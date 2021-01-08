نزوح واسع من بريسبان في أستراليا بسبب الإغلاق من جراء كورونا المتحور

تشهد "بريسبان"، ثالث أكبر مدن أستراليا، موجة نزوح واسعة للسكان برا وجوا هروبا من الإغلاق المقرر بها ابتداء من السادسة مساء حيث لم تنفع نداءات الحكومة إلى المواطنين بالتزام أماكنهم.

حركة المرور على الطرق الرئيسية أصبحت شبه مشلولة بآلاف السيارات، حسب مجموعة "9 نيوز" الإعلامية الأسترالية، لاسيما على طريق "بروس"، مع رغبة شرائح واسعة من السكان في المغادرة باتجاه منطقة "صنشاين كوست"، فيما حذرت الشرطة بأنها ستراقب بصرامة مدى احترام التدابير الوقائية بمجرد دخول الإغلاق حيز التنفيذ.

ويشهد مطار "بريسبان" نفس الاكتظاظ حيث يبحث الناس عن متنفس في ولايات وأقاليم أسترالية أخرى بعيدا عن بؤر الوباء والتدابير الوقائية الصحية المشددة المرافِقة لانتشاره. وقد أغلقت كل من "ويسترن أستراليا" و"الأراضي الشمالية" و"ساوث أستراليا" حدودها في وجه سكان مقاطعة "بريسبان الكبرى" بسبب ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور تثير الانشغال لاكتشافها خارج فنادق العزل الصحي، مثلما وقع مع إصابات سابقة بهذه السلالة الجديدة للفيروس خلال الأيام الماضية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقررت السلطات إغلاق مدينة "بريسبان" ابتداء من مساء اليوم الجمعة اعتبارا من السادسة مساء ولمدة 3 أيام، حيث يمنع على أكثر من 2 مليون شخص من سكانها الخروج من بيوتهم، باستثناء الحالات الضرورية والمستعجلة.