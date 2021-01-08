العراق يرحب بعودة العلاقات السعودية القطرية

رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة بعودة العلاقات السعودية القطرية.

وقال الوزير العراقي في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة: "نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".

ضاف "نثّمنُ عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحةٍ شاملة بين الجانبين" .

يشار إلى أن "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في السعودية الثلاثاء الماضي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر،بعد قطيعة على مدار أكثر من ثلاث سنوات ونصف .