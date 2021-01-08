كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن قيمة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وأشار صبحي خلال تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة إستاد برج العرب بالإسكندرية إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

وأفاد أن تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت حوالي 3.2 مليار جنيه، مؤكدا أنها ستكون أصولا للدولة المصرية عقب انتهاء البطولة حيث أنه تم توزيع أماكن الصالات المغطاه بآليه تسويقية حتى يمكن الاستفادة منها عقب انتهاء المنافسات في تنظيم كبرى البطولات في ألعاب الصالات الأخرى.

وقال وزير الشباب والرياضة إن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحدث منشآت مصر الرياضية، وتم بناؤها خصيصا لاستضافة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد ، موضحا أن الصالة التي تقع في المدينة الرياضية في عاصمة مصر الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، تتسع لـ7500 متفرج.

ولفت إلى أن الصالة جزء من مدينة رياضية متكاملة تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتضم مجمع للصالات المغطاة، ومجمع حمامات سباحة، ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية، وملاعب للتنس الأرضي بجانب منشآت أخرى عديدة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن صالة حسن مصطفى تقع في قلب مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، وتعد الصالة ضمن الأحدث من ضمن الصالات المستضيفة لبطولة العالم لرجال كرة اليد مصر، مشيرا إلى أن الصالة تتسع لـ5200 متفرج، ولا تقل عن أي من نظيراتها المستضيفة للبطولة، بل بها نفس المزايا التي توفر للفرق والجماهير كل سبل الراحة.

وأوضح أن الصالة المبنية في عام 2020 تتضمن مقصورة رئيسية لكبار الزوار وصالة تدريب، وناد صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ، ومقرا للاتحاد الدولي لكرة اليد خاصة وأن رئيسه هو حسن مصطفى.

وأضاف أنه تم إنشاء صالة جديدة باستاد برج العرب بالإسكندرية تتسع لـ5000 متفرج، لافتا إلى أن الظهور الأول لصالة استاد برج العرب ستكون في النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد.

وشدد على أنه تم تطوير الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي لاستضافة هذا الحدث العالمي، وهي تقع ضمن مجمع الصالات المغلقة التي تم افتتاحها عام 1991، وشهدت مشروعا لرفع كفاءتها في عام 2015 بتكلفة وصلت إلى 133 مليون جنيه تمهيدا لاستضافتها لبطولة العالم لكرة اليد وتتسع الصالة لنحو 17 ألف متفرج.