 مقتل وإصابة 8 أفراد من قوات الأمن في هجوم شنته طالبان بهرات الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 8 أفراد من قوات الأمن في هجوم شنته طالبان بهرات الأفغانية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:09 ص

أعلن مسئول أفغاني، اليوم الجمعة، مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 4 أخرين في هجوم إرهابي شنته حركة (طالبان) الإرهابية على المنطقة التي يقع بها مبنى المحافظ ومقر الشرطة بمنطقة "غوريان" بوسط ولاية "هرات" الواقعة غربي البلاد.

وقال محمد سردار بهادوري، العضو بمجلس الولاية - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إنه من بين القتلى الأربعة رئيس شرطة منطقة "غوريان" نقيب الله سلطانزاي.

وأضاف بهادوري أن عشرات المسلحين من "طالبان" شاركوا في الهجوم الذي استمر لساعات.

ولم يعلق مسئولو الأمن بالولاية على الهجوم حتى الآن.


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